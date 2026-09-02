Спартак Вн поиска смяна на съдията за мача с ЦСКА

Варненският клуб изрази притеснение от назначаването на Радослав Гидженов и призова Съдийската комисия към БФС да преразгледа решението си

Ръководството на Спартак Варна излезе с декларация във връзка с назначаването на Радослав Гидженов за главен съдия на предстоящия двубой срещу ЦСКА София. От клуба настояват Съдийската комисия към БФС да преразгледа назначението и да определи друг арбитър за срещата.

Според Спартак мачът има сериозен спортен и обществен заряд и изборът на съдия трябва да гарантира максимална безпристрастност, спокойствие и доверие и от двете страни.

От Спартак припомниха варненското дерби

Като причина за притесненията си от клуба посочват дербито срещу Черно море на 7 февруари 2026 г., което също беше ръководено от Гидженов. Срещата на стадион „Тича“ завърши 0:0, като още в 16-ата минута футболист на Спартак получи директен червен картон. По-късно попадение на „соколите“ беше отменено за нарушение в нападение, а решението беше потвърдено от ВАР.

От Спартак подчертават, че тези решения и цялостното съдийство в мача са оставили сериозно недоволство в клуба и сред привържениците.

„Не поставяме предварително под съмнение професионалните качества на Радослав Гидженов. Поставяме под въпрос целесъобразността именно той да ръководи мач с подобен заряд“, заявяват от варненския клуб.

„Не искаме привилегии, а честно съдийство“

От Спартак призовават своите привърженици да подкрепят отбора цивилизовано и в духа на спортменството, като подчертават, че не желаят допълнително нагнетяване на напрежението преди срещата.

Клубът очаква от БФС да гарантира равнопоставеност, еднакъв критерий и максимална прозрачност при съдийството.

„Спартак Варна не иска привилегии. Искаме честно съдийство, равни правила и футболен празник без излишно напрежение“, се казва в декларацията.