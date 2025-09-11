Спартак Вн подписа споразумения за сътрудничество с два спортни клуба
Уважаеми привърженици на Спартак Варна,
Футболен клуб „Спартак Варна“ подписа споразумения за сътрудничество с два спортни клуба – Спортен клуб по бокс „Спартак Варна“ и Клуб по плувни спортове „Спартак Варна“.
Основната цел на тези партньорства е да се поставят основи на по-тясно взаимодействие между спортовете, да се развива марката „Спартак Варна“ и да се създаде устойчива среда за разширяване на спортното семейство под името „Спартак“.
Предстоят разговори и с други спортове, като следващата логична стъпка е създаването на ОСК „Спартак Варна“ – Обединени спортни клубове „Спартак Варна“.
Това е ясен знак, че „Спартак Варна“ не е просто футболен клуб, а символ на спорта в града и неизменна част от историята и бъдещето на Варна.