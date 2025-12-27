Спартак Вн подкрепи Лудогорец и Ботев Пд

Спартак (Варна) се присъединява към призива на Лудогорец и Ботев (Пловдив) за свикване на работна среща между клубовете от Първа лига, Българския футболен съюз (БФС) и Българската професионална футболна лига (БПФЛ) преди подновяването на сезона.

Подчертаваме, че подобен диалог би бил полезен за навременно обсъждане на текущи въпроси, свързани с организацията на мачовете, условията за провеждане и календара, с цел по-добър футболен продукт за публиката. Спартак изразява готовност за конструктивен разговор и благодари на БФС и БПФЛ за усилията по подготовката на пролетния дял.

