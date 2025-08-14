четвъртък, август 14, 2025
Спартак Вн отпуска допълнителни билети на Черно море

Скъпи Соколи,

Получихме официална декларация от клуба на „Черно море“ и водим кореспонденция с тях. Планираме да съставим и рамково споразумение, което да гарантира реципрочни и удовлетворяващи условия за гостите в градските дербита, с цел да се избегне оставането на фенове извън стадионите.

След като от другата страна са готови да сътрудничат в тази посока, ще бъдат отпуснати допълнителни билети за гости за мача в събота. Част от тях ще бъдат предадени директно за продажба на гостуващия клуб, в името на добрия дух. Билети ще има и в мрежата на Eventim.

Също така призоваваме нашите привърженици да закупят билетите си предварително, за да се избегне струпване преди началото на двубоя.

Само Спартак!

