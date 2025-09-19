Спартак Вн надви Монтана

Спартак Варна победи Монтана с 2:1 в мач от 9 кръг на efbet Лига.

В първите минути от срещата домакините от Монтана бяха доста по-активни и атакуваха настойчиво, но защитата на варненци стоеше добре подредена и не поддаваше.

Монтанчани имаха добро положение в 27-ата минута, когато след изпълнение на пряк свободен удар, Иван Коконов бе изведен на стрелкова позиция, но Максим Ковальов спаси. Топката обаче, стина до Борис Димитров, но и неговият изстрел бе париран от вратаря.

Минута след това Ковальов отново показа класата си, след като спаси удар на Илиас Илиадис от воле след центриране на Кристофър Ачемпонг.

На фона на натиска от Монтана, Спартак Варна поведе в резултата в 33-ата минута! Шанде и Бернардо Коуто комбинираха на лявото крило и портегалецът центрира. Соломон Джеймс изчисти топката, но тя стигна до Шанде, който я върна към границата на наказателното поле, откъдето връхлитащият Дамян Йорданов заби топката неспасяемо в горния ляв ъгъл – 1:0 за Спартак Варна!

Последва натиск на Монтана, но Ковальов спаси шут на Илиадис в 35-ата минута. Пет минути след това пък Антон Тунгаров отправи удар с глава, но и той бе отразен от вратаря на „соколите“.

До края на първата част Монтана продължи да натиска, но Спартак се оттегли на почивка с гол аванс.

Втората част започна с масиран натиск на домакините, които бяха решени на всичко, за да изравнят.

В 50-ата минута Илиадис центрира от пряк свободен удар в наказателното поле. Вляво от вратата на Ковальов опит за изчистване направи Георг Стояновски, но вместо това, той направи перфектна асистенция за Борис Димитров и той от чиста позиция не сбърка и изравни!

Спартак Варна си върна аванса в 59-ата минута! Защитата на Монтана проспа едно центриране отдясно, при което топката стигна до Шанде, позициониран вдясно от вратата. Той върна топката във вратарското поле, където Георг Стояновски изпревари защитник на домакините и вкара за 2:1 в полза на гостите!

В 71-ата минута Иван Коконов можеше да изравни за Монтана, но ударът му бе блокиран от защитник на гостите! Спартак отговори с удар на Шанде, но Марсио Роса се намеси по чудесен начин.

Монтана създаде две добри положения в 78-ата минута, но първо удар на Джоел Берхане бе блокиран от Емил Янчев. При последвалия ъглов удар, Калоян Стрински качи топката на главата на Костадин Илиев, но неговият удар бе спасен от Ковальов.

В 84-ата минута Ачемпонг центрира от лявото крило и намери Коконов, но неговият изстрел мина покрай десния стълб на вратата на Спартак.

При ответната атака Стояновски изведе Бернардо Коуто вдясно от вратата на Монтана, но ударът му срещна левия стълб!

