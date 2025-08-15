Спартак Вн и Черно море подписаха спогодба

Соколи,

След проведена днес среща между ръководствата на двата варненски клуба, стигнахме до консенсус на база вчерашните добри намерения. Напомняме, че бяхме отпуснали 900 билета онлайн, а вчера предадохме физически допълнително 500 билета.

Днес се договорихме, предвид капацитетите на двата стадиона, където има известно разминаване, да въведем еднакви правила за двата клуба. Постигнатото споразумение между двете ръководства е следното:

• до 1500 билета за гостуващи фенове на стадион „Спартак“;

• до 1500 билета за гостуващи фенове на стадион „Тича“.

Символично на празника на Варна, успяхме да разпишем документ за спогодба, която да има публична тежест и да достигне до всички вас, за да знаете в каква посока работим – с цел добро сътрудничество и положителна крачка за варненския футбол.

Прилагаме и визуализация на въпросния документ

