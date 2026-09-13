Спартак Вн гостува на Славия в София

„Соколите“ излизат срещу столичния тим на стадион „Александър Шаламанов“

Спартак Варна се изправя срещу Славия в днешния си двубой в София. Срещата ще се играе на стадион „Александър Шаламанов“.

„Соколите“ вече насочиха вниманието на своите привърженици към мача с традиционното послание „MATCHDAY“, придружено от клубните синьо-бели цветове.

Двубоят Славия – Спартак Варна е днес, 13 септември, като началният час, посочен в клубната визия, е 15:15 часа.

Варненци пристигат в столицата с амбицията за добро представяне и положителен резултат при гостуването си на „белите“.