„Спартак“ Варна посреща новата учебна година с 20% отстъпка на детската екипировка

Кампанията BACK TO SCHOOL ще продължи от 11 до 15 септември във фен магазина на „соколите“

„Спартак“ Варна стартира специална кампания по повод началото на новата учебна година. От 11 до 15 септември привържениците на „соколите“ могат да се възползват от 20% отстъпка на цялата детска екипировка във фен магазина на клуба.

Промоцията включва детски тениски, спортни горнища, долнища и други артикули. В магазина се предлагат и специални принадлежности за училище с цветовете и символите на варненския клуб.

„Не губи време – ела във фен магазина и се подготви за новата учебна година със Спартак“, призоваха от клуба.

Кампанията BACK TO SCHOOL е валидна до 15 септември.

Фен магазинът работи от 09:00 до 19:00 часа от понеделник до петък, а през почивните дни – от 10:00 до 18:00 часа.