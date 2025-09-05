„Спартак 1918“ е победителят в Детски футболен турнир в памет на Илия Кирчев

„Спартак 1918“ е отборът – победител в Детския футболен турнир в памет на Илия Кирчев, след като надигра с 6:0 „Вихър“ (Вълчи дол) на стадион „Локомотив“.

Организатор на надпреварата, която се възстановява след известно прекъсване, е Дирекция „Спорт“ към Община Варна със съдействието на Зоналния съвет на БФС Варна и ФК „Спартак 1918“.

В полуфиналите резултатите бяха следните: „Спартак 1918“ – „Гранд Про“ 6:0 и „Вихър“– „Фратрия“ 2:1. В мача за третото място „Фратрия“ надигра „Гранд Про“ с 5:2.

Организаторите наградиха с купи всички отбори, като връчиха предметни награди и три индивидуални приза. За най-добър защитник бе избран Димитър Иванов („Спартак 1918“), който получи и символичната фланелка на патрона на турнира – Илия Кирчев. Голмайстор на проявата с 4 попадения е Веселин Минчев („Спартак 1918“), а вратар №1 е Радослав Янчев („Вихър“).

