София е домакин на европейските първенства по снукър, Енчо Керязов ще награди шампионите

България ще има представители в редица дисциплини на първенствата, които продължават до 24 септември

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще присъства на официалното откриване на европейските първенства по снукър в София. Церемонията ще се състои на 11 септември от 19:00 часа в столичния хотел „Принцес“.

Керязов ще награди лично новите европейски шампиони при жените и ветераните. Това са първите два турнира от програмата на първенствата, които ще продължат до 24 септември.

София събира състезатели в няколко дисциплини

Българската столица е домакин на европейските първенства в няколко направления – за хора с увреждания, жени, ветерани и „супер ветерани“, отборни надпревари, дисциплината с 6 червени топки и Shoot Out.

България ще бъде представена от редица състезатели в отделните категории.

При хората с увреждания ще участва Николай Христов, а в индивидуалната надпревара при ветераните ще се включат Свилен Мичев, Христо Димитров, Олег Велинов и Николай Попов. В отборната надпревара при ветераните България ще бъде представена от тандема Свилен Мичев и Христо Димитров.

Пет български отбора при мъжете

В мъжката отборна надпревара ще участват двойките Георги Величков и Велиан Димитров, Братислав Кръстев и Виктор Илиев, Жан Лаушман и Георгий Петрунко, Николай Попов и Павел Филимонов, както и Спасиан Спасов и Дилиян Тиклев.

При жените в отборната надпревара ще играят Ралица Караминкова и Десислава Изранцева, а Изранцева ще представя страната ни и в индивидуалното първенство.

Силно българско присъствие в Shoot Out и „6 червени“

В дисциплината Shoot Out са заявени Светослав Геков, Георги Величков, Виктор Илиев, Георгий Петрунко, Десислава Божилова, Николай Попов, Павел Филимонов, Спасиан Спасов, Велиян Димитров, Максим Костов, Арсений Королев и Борис Лазарков.

В надпреварата „6 червени“ българските представители са Светослав Геков, Братислав Кръстев, Виктор Илиев, Георгий Петрунко, Борис Лазарков, Арсений Королев, Николай Попов, Павел Филимонов, Спасиан Спасов, Велиян Димитров, Максим Костов и Георги Величков.

Европейските първенства превръщат София в център на европейския снукър за близо две седмици, като българските състезатели ще имат възможност да се борят за отличия пред родна публика.