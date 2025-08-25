Славия взе първа победа за сезона

Славия победи Арда с 2:0 на стадион „Александър Шаламанов“ в среща от шестия кръг на efbet Лига.

Това бе първи успех на „белите“ в шампионата, а головете паднаха през първото полувреме. Точни за Славия бяха Янис Гермуш и Кристиян Балов.

Столичният тим стартира по-добре мача и още в 12-ата минута беше близо до гол. След корнер и неуспешно изчистване топката попадна на волето на Фераресо, който стреля опасно покрай вратата.

В 18-ата минута „белите“ поведоха. Варела проби по левия фланг и центрира, Хюсеинов не успя да изчисти добре, а Гермуш от близка дистанция реализира за 1:0.

Само пет минути по-късно домакините удвоиха аванса си. Балов тръгна от тъчлинията, премина през няколко защитници и с точен удар по земя в десния ъгъл направи 2:0.

До края на първата част темпото спадна, като единствено в 44-ата минута Гермуш опита далечен изстрел, но Господинов улови без проблем.

През второто полувреме Арда имаше повече владеене на топката, но не успя да стигне до голова ситуация.

В 74-ата минута Карагарен стреля от границата на наказателното поле, но Андонов спаси.

В 86-ата минута домакините стигнаха до добра ситуцаия, при която Жордан Варела стигна до добра ситуцаия, стреля, но изпрати топката в аут.

