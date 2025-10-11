Славия с равенство с Ботев Вр в контрола

Славия завърши наравно 3:3 у дома с Ботев (Враца) в приятелски мач, игран на стадион „Александър Шаламанов“.

Гостите поведоха чрез Милен Стоев в 23-ата минута, но Тони Тасев изравни след точно половин час игра.

Даниел Генов и Данило Полонски също бяха точни за Ботев преди края на първата част, а „белите“ изравниха след попаденията на появилите се в игра от пейката Емил Стоев и Янис Гермуш съответно в 68-ата и 71-ата минута.

състав на Славия: Леви Нтумба, Ивайло Найденов, Никола Савич, Артьом Варганов, Владимир Медвед, Диего Фераресо, Мохамед Досо, Исак Соле, Георги Шопов, Тони Тасев, Марко Милетич (като резерви влязоха Росен Койчев, Емил Стоев, Лазар Марин, Иван Минчев, Янис Гермуш, Николай Миков, Самуил Колев, Деян Иванов)

снимка: pfcslavia.com

