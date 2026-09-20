Славия с остър протест срещу съдийството след загубата от ЦСКА 1948

„Белите“ оспорват решението за дузпа при поражението с 1:2 и поставят под съмнение работата на VAR в българското първенство

ПФК Славия излезе с остра позиция срещу съдийството на Радослав Гидженов след загубата с 1:2 от ЦСКА 1948. От столичния клуб твърдят, че отсъжданията на главния рефер и намесата на VAR са повлияли пряко върху крайния резултат.

Основното недоволство на Славия е свързано с отсъдена дузпа в полза на ЦСКА 1948, от която е отбелязан победният гол. Според клуба решението е било неправилно.

От Славия критикуват и действията на VAR съдиите Кристиян Колев и Антонио Антов. Клубът обръща внимание, че при спорната ситуация Гидженов се е доверил на VAR и не е прегледал лично положението на монитора край терена.

„Отборът ни загуби мача. С него загуби и доверието си в безпристрастното и обективно съдийство, точно заради което бе създадена и внедрена системата VAR“, се казва в позицията.

От клуба твърдят още, че в четири от първите десет мача в първенството Славия е загубила общо осем точки след спорни според тях намеси на VAR. Това е оценка на клуба, а не независимо установен факт.

„Белите“ настояват Българският футболен съюз да обърне внимание на натрупващото се недоволство от съдийството и поставят въпроси за начина, по който VAR се използва в българския футбол.

В края на позицията от Славия заявяват, че са против резултатите от мачовете да бъдат решавани от съдийски грешки и изразяват опасение, че системата, създадена да подпомага обективността, според тях все по-често води до противоположен ефект.