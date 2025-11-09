Славия с обрат срещу Монтана

Славия достигна до драматичен успех 2:1 в края, след като изоставаше с 0:1 през второто полувреме на двубоя срещу Монтана от 15-ия кръг в шампионата.

Воденият от треньора Ратко Достанич състав се поздрави с трета последователна победа във всички турнири, като двубоите без поражение за „белите“ вече са осем поред.

Попадения в рамките на само пет минути на Янис Гермуш и Роберто Райчев осигуриха ценните точки в полза на славистите. През първото полувреме Илиян Стефанов, който беше избран за играч на 14-ия кръг, получи контузия и беше заменен от Исак Соле, който също лекуваше травма.

Първата част не предложи много емоции за феновете на стадион „Александър Шаламанов“. Опасни удари на капитана Иван Минчев и младия Кристиян Балов не намериха целта.

В 23-ата минута треньорският екип на „белите“ направи принудителна промяна, а Стефанов напусна терена и на негово място в игра влезе Соле. Това не оказа сериозно влияние върху представянето на отбора.

Всичко по-интересно в двубоя се случи през второто полувреме. В 47-ата минута капитанът Минчев центрира от фаул и Мартин Георгиев не успя да открие резултата.

В 68-ата минута Борис Димитров навлезе в наказателното поле, а Витиньо стреля с глава, топката се удари в гредата и се върна към Филип Ежике, който се разписа отблизо.

Последва натиск на „белите“, като в 73-ата минута Васил Симеонов спаси удар на Янис Гермуш, стрелял от въздуха след прехвърлящ пас на Минчев. При ответната атака Димитров не успя да уцели вратата, пазена от Леви Нтумба.

Три минути преди края на редовното време на двубоя влезлият от пейката Владимир Медвед центрира към близката греда, където защитата на Монтана изпусна Гермуш и той от трудна позиция с глава изравни резултата.

Пет минути след това Емил Стоев проби по десния фланг и върна кълбото към Гермуш. Той комбинира с Минчев, който центрира към далечната греда. Оставеният непокрит Роберто Райчев отново с глава изпрати топката в мрежата за крайното 2:1.

Славия се изкачи на осмо място в класирането с 18 точки.

състав на Славия: Леви Нтумба, Диего Фераресо (85-Владимир Медвед), Никола Савич, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Илиян Стефанов (23-Исак Соле), Мохамед Досо (75-Марко Милетич), Иван Минчев, Кристиян Балов (75-Роберто Райчев), Емил Стоев, Янис Гeрмуш

снимка: sportal.bg

