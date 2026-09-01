Славия пуска билетите за мача с Левски в деня на срещата

Двубоят от отложения пети кръг на Първа лига е на 2 септември от 20:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“

Славия ще пусне в продажба билетите за домакинството срещу Левски от отложения пети кръг на Първа лига в деня на двубоя – 2 септември.

Срещата ще започне в 20:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“, а билетните каси ще отворят два часа по-рано – в 18:00 часа.

За привържениците на „белите“ ще работи касата пред сектор „А“. Феновете на Левски ще могат да закупят билети от касите пред сектор „В“ и на автогарата пред магазин 345.

Билетите са по 15 евро

Цената на входните талони за всички сектори е 15 евро. Вратите на стадиона ще бъдат отворени в 19:00 часа – час преди началото на срещата.

В сектор „А“ ще бъдат допускани единствено привърженици на Славия. Феновете на „сините“ ще бъдат настанени в сектор „В“ и сектора за гости.