Славия победи Добруджа

Славия продължава добрата си серия и след успех с 3:1 над Добруджа вече десет поредни мача не познава вкуса на поражението в efbet Лига.

Гостите от Добрич създадоха първата по-сериозна голова опасност. Диагоналният удар на Антон Иванов се оплете във външната част на мрежата. „Белите“ реагираха със свое чисто положение – Емил Стоев бе изведен отлично с дълъг пас от Исак Соле, но останал очи в очи с Григоров, прати топката право в главата на вратаря.

Славия бързо организира още една отлична атака. Иван Минчев се измъкна технично от двама бранители на Добруджа и стреля от удобна позиция, но отново Григоров спаси. Малко след това добричлии върнаха опасността – Жордан Варела подцени центриране и върна с гърди към Леви Нтумба, който обаче реагира навреме и предотврати автогол.

Минута по-късно остро центриране на Кристиян Балов доведе до корнер, след чието изпълнение Мартин Георгиев засече с глава и разтресе напречната греда. Около 20-ата минута Нтумба трябваше да се намесва два пъти – първо при удар с крак на Ловрик, а след това и при удар с глава на Кардозо след корнер. Малко по-късно Георгиев изчисти нескопосано топката в собствената си ръка, но реферът прецени, че контактът е неволен и не отсъди дузпа.

В 26-ата минута Нтумба отново се намеси, спасявайки далечен шут на Ди Матео Ловрик.

Славия поведе в 34-ата минута след заучено изпълнение на свободен удар. Иван Минчев центрира ниско, а Лазар Марин се измъкна от опеката на Богдан Костов и с шпагат прати топката в мрежата – 1:0.

Добруджа обаче бързо изравни. Прекрасен вертикален пас на Ловрик намери Костов, който подаде към Томаш Силва малко зад точката на дузпата. Силва овладя и веднага стреля точно за 1:1.

До края на полувремето Славия създаде още една опасност – удар по тревата на Емил Стоев бе уловен от Григоров.

В последните секунди на първата част „белите“ получиха дузпа, след като Исак Соле стреля в ръката на Венци Керчев. След консултация с ВАР съдията Радослав Гидженов потвърди решението, а Янис Гермуш бе точен от бялата точка – 2:1.

Втората част започна по идентичен начин – с гол за Славия. Янис Гермуш проби от фланга, финтира Матеус Леони и стреля. Топката рикошира в защитник и остави Григоров без шанс – 3:1.

„Жълто-зелените“ отвърнаха с две опасности пред Антон Иванов, като при втората Никола Савич предотврати сигурен гол. В 70-ата минута Илиян Стефанов опита удар от дистанция, но Григоров улови без проблеми.

В 73-ата минута Нтумба отново спаси Славия – Костов проби през центъра и изведе Силва, чийто удар бе блокиран от вратаря.

В 80-ата минута Григоров се намеси решително при изстрел от малък ъгъл на Лазар Марин. Четири минути по-късно Мартин Георгиев пропусна невероятен шанс от 2–3 метра, стреляйки над опразнената врата след корнер

