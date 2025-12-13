Славия отпадна драматично за Купата

ЦСКА 1948 се класира за четвъртфиналите на Sesame Купа на България, след като постигна драматична победа с 3:2 над Славия на стадион „Александър Шаламанов“.

Славия поведе още във 2-ата минута след автогол на Димитър Шейтанов. Изравнителното попадение дойде в края на полувремето, когато Мамаду Диало отбеляза от дузпа. „Белите“ поведоха в средата на втората част, когато се разписа Емил Стоев, но Мамаду Диало изравни в добавеното време. В продълженията Елиас Франко вкара победния гол за гостите.

Двубоят започна с ранен аванс за домакините. Още във 2-ата минута Славия поведе, след като центриране отдясно на Кристиян Балов доведе до неразбирателство в защитата на гостите. Димитър Шейтанов не успя да улови топката, тя се удари в страничния стълб и премина голлинията – 1:0.

Славия продължи с активните действия, а в 4-ата минута Янис Гермуш отправи удар от дистанция, избит в корнер от Шейтанов. Постепенно ЦСКА 1948 изравни играта и в 20-ата минута създаде опасност чрез Борислав Цонев, чийто шут мина покрай вратата.

В 43-ата минута гостите получиха право да изпълнят дузпа. След центриране отдясно Никола Савич не уцели топката и тя се удари в ръката му, което доведе до отсъждане на 11-метров наказателен удар. Мамаду Диало бе точен от бялата точка в края на първата част и възстанови равенството – 1:1.

След почивката ЦСКА 1948 бе близо до пълен обрат, но Леви Нтумба спаси удар на Борислав Цонев. В 56-ата минута Диало стреля с глава, но неточно.

Славия отговори с бързи атаки и в 73-ата минута отново излезе напред в резултата. Исак Суле намери с отличен пас Емил Стоев, който отблизо реализира за 2:1.

Когато победата изглеждаше близо за домакините, ЦСКА 1948 изравни в добавеното време. В третата минута след 90-ата, след центриране от корнер, Елиас Франко игра с глава, а Мамаду Диало на втора греда засече за 2:2 и прати мача в продължения.

В допълнителните 30 минути двата отбора имаха своите моменти, но решението дойде в 113-ата минута. След пореден ъглов удар Елиас Франко изпревари защитник на Славия и с глава отбеляза победното попадение за ЦСКА 1948 – 3:2.

