Славия и Спартак Вн в директен сблъсък в 9-ия кръг на efbet Лига

Само една точка разделя двата отбора преди срещата на стадион „Александър Шаламанов“

Славия приема Спартак Варна в двубой от 9-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион „Александър Шаламанов“ започва днес от 15:15 часа, а главен съдия ще бъде Георги Кабаков.

Двата отбора са близо един до друг във временното класиране. Славия заема шестото място, докато „соколите“ са осми, като разликата между тях е само една точка.

Столичани влизат в срещата след победа с 1:0 като гост на Дунав, с която сложиха край на негативната си серия. В последния ден на трансферния прозорец „белите“ направиха и промени в състава – Марко Милетич беше преотстъпен на Марек, а към отбора се присъедини Валери Божинов-младши.

Спартак търси първа победа от шест мача

Спартак Варна няма победа в последните си пет срещи, но след назначаването на Васил Петров тимът записа две поредни равенства – 1:1 срещу Лудогорец и 1:1 срещу ЦСКА.

Варненци също подсилиха състава си преди затварянето на трансферния прозорец, привличайки Едсон Силва и Чидера Окох от Ботев Пловдив. Георги Трифонов пък беше преотстъпен на Фратрия.

Добра новина за „соколите“ е възстановяването на Димо Кръстев. Защитникът все още няма игрови минути през сезона заради мускулен проблем, но вече е напълно възстановен.

Славия ще играе изцяло в бяло, докато Спартак Варна ще бъде изцяло в синьо.

Последният двубой между двата тима завърши с победа на Спартак Варна с 2:1 в 34-ия кръг на efbet Лига.

Славия – Спартак Варна

13 септември 2026 г. | 15:15 часа

Стадион: „Александър Шаламанов“

Главен съдия: Георги Кабаков