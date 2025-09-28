Славия и Спартак Вн си разделиха по една точка

Спартак Варна и Славия взеха по 1 точка, завършвайки 1:1 в среща от десетия кръг на Първа лига, играна на стадион „Спартак“ във Варна.

Домакините поведоха в добавеното време на първата част чрез Даниел Иванов, но „белите“ изравниха малко преди края с гол на Марко Милетич.

Още в осмата минута домакините трябваше да направят принудителна смяна – Деян Лозев получи удар в главата и бе заменен от Илкер Будинов. Малко след това Иван Минчев пробва късмета си с удар от дистанция, който премина над вратата. В 20-ата минута Шанде стреля от воле, но без да затрудни Леви Нтумба.

В края на първата част „соколите“ засилиха натиска и на два пъти вратарят на гостите трябваше да се намесва след удари на Георг Стояновски и Даниел Иванов. В третата минута на продължението Спартак успя да поведе – след късо разиграване от статично положение Бернардо Коуто намери Шанде, той подаде на Иванов и халфът реализира от близка дистанция за 1:0.

След почивката домакините опитаха да затвърдят преднината си, като Иванов стреля опасно в 47-ата минута, но в аут. В 62-ата минута Кристиян Балов отговори с хубав диагонален удар, преминал покрай вратата на Ковальов.

Славия стигна до изравнителен гол в 88-ата минута. Мартин Георгиев намери Тони Тасев по крилото, той центрира в наказателното поле, където Марко Милетич изпревари защитата и с глава прати топката във вратата за 1:1. Това бе първо попадение за бранителя през сезона.

Равенството оставя Славия на последно място в класирането с 7 точки, докато Спартак Варна е девети с 11.

