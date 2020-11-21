Славия и Етър с нулево равенство

Славия завърши наравно 0:0 у дома срещу Етър в двубой от 13-ия кръг в Първа лига.

Това беше първи мач за „белите“ в последния един месец, след като две срещи на отбора бяха отложени заради множество заболели от коронавирус футболисти и служебни лица.

състав на Славия: Георги Петков (45-Светослав Вуцов), Ертан Томбак, Андреа Христов, Радослав Терзиев, Филип Антовски, Венцислав Бенгюзов (85-Дарко Тасевски), Янис Карабельов, Георги Вълчев (62-Филип Кръстев), Емил Стоев, Радослав Кирилов, Калоян Кръстев

снимка: sportal.bg