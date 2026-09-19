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Спорт

Славия допусна обрат срещу ЦСКА 1948 и остава без победа у дома

Недялко Тенев

„Белите“ поведоха с гол на Иван Минчев от дузпа, но гостите стигнаха до успех с 2:1 след почивката

Славия загуби с 1:2 от ЦСКА 1948 на собствен терен в двубой от десетия кръг на Първа лига. „Белите“ имаха аванс след първото полувреме, но гостите направиха обрат през втората част.

Двубоят започна равностойно, а първата добра възможност за домакините дойде след малко повече от четвърт час. Савич стреля силно от около 20 метра, Алекс Божев отрази, а Двали успя да изчисти преди Владимир Николов да направи добавка.

В 39-ата минута Николов подаде в наказателното поле, където Емил Стоев беше фаулиран от Божев. След намесата на ВАР главният съдия Радослав Гидженов отсъди дузпа. Иван Минчев беше точен от бялата точка и даде аванс на Славия. Малко преди почивката удар на Диало срещна гредата.

След почивката ЦСКА 1948 потърси изравняването, а в 83-ата минута получи право да изпълни дузпа за нарушение срещу Мейер. Атанас Илиев реализира наказателния удар за 1:1.

Само три минути по-късно Владимир Николов изпрати топката във вратата на гостите, но след проверка с ВАР попадението беше отменено заради засада.

ЦСКА 1948 впоследствие стигна и до втори гол, с който оформи крайното 2:1 и остави Славия без домакинска победа от началото на сезона.

След десетия кръг „белите“ са на седмо място с 11 точки преди паузата за мачовете на националните отбори.

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