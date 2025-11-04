„Сините“ таланти с престижни класирания на турнир в Атина

Възпитаниците на Детско-юношеската школа на „Левски“ набор 2014 и 2016 година записаха престижни класирания на изключително силния турнир Elit Neon Cup в Атина, Гърция, която се проведе от 31 октомври до 2 ноември.

Участие в надпреварата взеха детските отбори на клубове като „Пари Сен Жермен“, „Милан“, „Челси“, „Атлетико“ (Мадрид), АЕК (Атина), „Тотнъм“ и „Олимпиакос“.

Screenshot

Децата на „Левски“ набор 2016 с треньор Радостин Борисов завършиха на 5-то място в своята възраст. В надпреварата участваха 64 отбора, разделени в 16 групи по 4 тима, а двубоите се провеждаха по правилата на Футбол 7.

„Левски“ записа три категорични победи в груповата фаза – 13:1 над „PAO Rouf“ (Гърция), 6:2 над „Pathiakakis“ (Гърция) и 4:1 над „Meszoly Academy“ (Унгария). На 1/8 финала „сините“ таланти записаха нов крупен успех – 5:2 над кипърския АЕЛ (Лимасол).

На ¼ финала съперник на „сините“ бе италианския гранд „Милан“, който стигна до победата с 4:2. Във финала за 5-то място „сините“ разгромиха АЕК (Атина) с 6:0, разделяйки тази позиция с друг гръцки гранд – „Панатинайкос“. Зад момчетата на треньора Радостин Борисов останаха тимове като „Атлетико“ (Мадрид), „Тотнъм“ и „Олимпиакос“.

Набор 2014 с треньор Георги Кузовски участва в същия турнир, като надпреварата в тази възраст се игра по правилата на Футбол 9. В нея също участваха 64 отбора разделени в 16 групи по 4 тима. В груповата фаза „сините“ не допуснаха гол записвайки и две разгромни победи с по 7:0 – над „Alexandros Kilkis“ (Гърция) и „Olympiacos Menidi“ (Гърция). В третия мач от групата „сините“ победиха с 2:0 „Elite Dumbravita“ (Румъния).

Съперник на „Левски“ на 1/8 финала бе „Челси“. „Сините“ от Лондон на три пъти повеждаха в резултата, но футболистите на треньора Георги Кузовски показваха характер и на три пъти стигаха до равенството. Младите англичани стигнаха до успеха с гол в последната минута. В двубоите за разпределение на местата от 9-то до 16-то „Левски“ загуби с 1:2 от израелския „Макаби“ (Петах Тиква) и победи с 3:1 словенския „Радомлье“.

Facebook

Twitter



Shares