Силен 6 кръг за нападателите в БПФЛ Фентъзи

Измина кръг 6 в БПФЛ Фентъзи, който ще запомним с 2-та отложени мача, един непосредствено преди кръга (Берое – Лудогорец и един 1 седмица по-рано (Левски – Ботев Пловдив. Въпреки липсата на тези 2 мача кръгът беше не по-малко интересен и в следващите редове ще направим обзор на кръг 6.

Една от изненадите в кръга още на старта – силният отбор на Локомотив София не успя да победи Спартак Варна и двубоят завършии с нулево равенство, като вече спокойно можем да кажем, че двамата вратари, които впечатляват от началото на сезона са Максим Ковальов от гостите и Мартин Величков от домакините, съответно с 10 и 8 точки в този двубой. Един от най-избираните за капитан в кръга Спас Делев донесе 6 точки на избралите го за лентата. Много късен гол (92-ра минута) пък порази другият варненски тим в елита – Черно Море, голът на Адриан Кова в добавеното време лиши играчите на “моряците” от суха мрежа, като продължава чудесното представяне на Георги Лазаров, който записа попадение и 8 точки на сметката си. Монтана победи без затруднения с 2:0 отбора на Септември, като в този мач защитникът Костадин Илиев с гол и 2 точки бонус (общо 14 т.) е играч номер 1 за кръг 6.

Добруджа допусна първа домакинска загуба от коравия отбор на Ботев Враца, в който Мартин Петков отбеляза 2 гола и записа редките за нападател от началото на сезона 13т. Димитър Евтимов и Мартин Смоленски се отличиха с 9 и 7 т. Съответно. Славия най-накрая записа победа (2:0 срещу Арда у дома) като за първи път от Роберто Райчев в кръг 1 има играч с двуцифрен точков актив – Жордан Варела с 12 т. (Асистенция +3 бонус точки). Също с двуцифрен актив е Кристиян Балов от “белите” с 10т. Накрая, но не на последно място – отборът на ЦСКА загуби у дома от ЦСКА 1948 в пореден посредствен двубой за скъпите в играта футболисти на домакините. Поредно разочарование от Питас, Бусато и новото попълнение – “кошмарът” Годой. За гостите Мамаду Диало отбеляза гол и се отличи с 9 т. В кръга

Костадин Илиев (защитник, Монтана) е играчът с най-много точки (14) в кръг 6. Ето и останалите играчи по постове:

Вратари:

1) Максим Ковальов – 10 т.

2) Димитър Евтимов – 9 т.

3) Мартин Величков, Петър Маринов – 8 т.

Защитници:

1) Костадин Илиев – 14 т.

2) Жордан Варела – 12 т.

3) Кристофър Ачемпонг – 10 т.

Полузащитници:

1) Кристиян Балов – 10 т.

2) Калоян Стрински – 9 т.

3) Мартин Смоленски, Фредерик Масиел – 7 т.

Нападатели:

1) Мартин Петков – 13 т.

2) Мамаду Диало – 9 т.

3) Георги Лазаров – 8 т.

Какво ви препоръчахме в изминалия 6-ти кръг с нашия скаут и колко точки постигна отбора ни – вижте в следващите редове:

Мартин Величков – 8 т.

Патрик-Габриел Галчев 7 т.

Дани Мартин – 2 т. (Вървеше със 7 до 92-ра минута)

Роберто Райчев – 1 т.

Спас Делев (К) – 6 т.

Жоао Педро – 3 т.

Иван Коконов – 3 т.

Николай Златев – 3 т.

Йоанис Питас -2 т.

Милчо Ангелов – 2 т.

Или общо 37 т., в кръг с 25 т. Средна стойност за всички играчи, чудесен резултат и едни от силните кръгове на скаута!

В петък сутрин предстои анализ преди кръг 7, след който ще има и пауча за националните отбори, в която България ще играе с Испания.

Обръщаме внимание и на генералното класиране, където потребител с отбор “farcry” записа едва 26 точки и вече преднината му пред втория е “само” 24 точки, няколко повече и от преследващите го здраво фентъзи мениджъри. Предлагаме отново да го настигнем дружно! Успех на всички!

