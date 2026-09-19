събота, септември 19, 2026
Последни:
Спорт

Шестима футболисти на Лудогорец получиха повиквателни за националните си отбори

Недялко Тенев

Ивайло Чочев ще играе за България, а Дерой Дуарте, Агибу Камара и Хосам Абделмагид ще представят националните тимове на Кабо Верде, Гвинея и Египет

Шестима футболисти на Лудогорец получиха повиквателни за националните отбори на България, Кабо Верде, Гвинея и Египет за предстоящия цикъл от международни срещи.

Ивайло Чочев ще се присъедини към представителния тим на България за двубоите от Лигата на нациите срещу Люксембург, Естония и Исландия.

Трима от чуждестранните футболисти на разградчани ще имат ангажименти с африканските си национални отбори. Дерой Дуарте и Кабо Верде ще се изправят срещу Мали и Руанда, а освен това им предстои приятелски мач с Макао.

Агибу Камара е повикан в състава на Гвинея за срещите с Южна Африка и Танзания. Хосам Абделмагид ще се присъедини към Египет за двубоите с Ангола и Южен Судан, като „фараоните“ ще изиграят и контрола срещу Южна Африка.

Още двама играчи на Лудогорец – Симеон Шишков и Александър Маринов, са получили повиквателни за младежкия национален отбор на България. На тима предстоят европейски квалификации срещу Португалия, Чехия и Шотландия.

Така общо шестима представители на разградския клуб ще имат международни ангажименти с националните си отбори през предстоящия цикъл.

Вижте още

Росица Карамфилова и посланикът на Италия обсъдиха управлението на водите и кръговата икономика

Недялко Тенев

България потвърди подкрепата си за присъединяването на Черна гора към ЕС

Недялко Тенев

Четирима юноши на Лудогорец играха за националния отбор на България до 16 години

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest