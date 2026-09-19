Шестима футболисти на Лудогорец получиха повиквателни за националните си отбори

Ивайло Чочев ще играе за България, а Дерой Дуарте, Агибу Камара и Хосам Абделмагид ще представят националните тимове на Кабо Верде, Гвинея и Египет

Шестима футболисти на Лудогорец получиха повиквателни за националните отбори на България, Кабо Верде, Гвинея и Египет за предстоящия цикъл от международни срещи.

Ивайло Чочев ще се присъедини към представителния тим на България за двубоите от Лигата на нациите срещу Люксембург, Естония и Исландия.

Трима от чуждестранните футболисти на разградчани ще имат ангажименти с африканските си национални отбори. Дерой Дуарте и Кабо Верде ще се изправят срещу Мали и Руанда, а освен това им предстои приятелски мач с Макао.

Агибу Камара е повикан в състава на Гвинея за срещите с Южна Африка и Танзания. Хосам Абделмагид ще се присъедини към Египет за двубоите с Ангола и Южен Судан, като „фараоните“ ще изиграят и контрола срещу Южна Африка.

Още двама играчи на Лудогорец – Симеон Шишков и Александър Маринов, са получили повиквателни за младежкия национален отбор на България. На тима предстоят европейски квалификации срещу Португалия, Чехия и Шотландия.

Така общо шестима представители на разградския клуб ще имат международни ангажименти с националните си отбори през предстоящия цикъл.