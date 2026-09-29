Шабла бе домакин на турнир по плажен футбол за юноши

ФК „Калиакра“ спечели последния за годината турнир от инициативата „Плажен футбол“

На Северен плаж „Lunara Beach“ в Шабла се проведе последният за тази година турнир от инициативата „Плажен футбол“ за юноши, организирана от Българския футболен съюз и УЕФА като част от програмата Grassroots.

За първи път Шабла беше домакин на турнир по плажен футбол. Местните организатори изразиха желание събитието да се превърне в традиция за града, а през следващата година да бъде проведено в още по-голям мащаб.

В надпреварата се включиха четири отбора – ФК „Кария“ – Шабла, ФК „Академик“ – Варна, ФК „Морски звезди“ – Шабла и ФК „Калиакра“ – Каварна.

Победител в турнира стана ФК „Калиакра“. На второ място се класира ФК „Академик“, а третата позиция зае ФК „Кария“.

Инициативата е част от усилията на БФС за разширяване на възможностите за футбол сред подрастващите и популяризиране на различните форми на играта.

Чрез програмата Grassroots младите футболисти получават възможност да се състезават в различна среда и да развиват уменията си чрез атрактивния формат на плажния футбол.