Севлиево се раздели със Сашо Ангелов

Севлиево се раздели с досегашния си треньор Сашо Ангелов, съобщиха от клуба.

Това стана ден след като Севлиево завърши с Локомотив (Горна Оряховица) 1:1 у дома.

Сашо Ангелов пое Севлиево през декември 2023 г. Под негово ръководство „сините“ станаха първенец на Северозападната Трета лига за сезон 2024/25 и спечелиха историческа промоция за Втора лига, връщайки севлиевския футбол обратно при професионалистите след 12-годишна пауза.

„ФК Севлиево изразява своята благодарност към свършеното от Сашо Ангелов начело на тима и му пожелава успехи в следващите предизвикателства пред него! Новият старши треньор ще стане известен в близките дни„, се казва в съобщението на Севлиево.

