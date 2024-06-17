„Севлиево лейдис“ спечели футболния фестивал за девойки в Дряново
Отборът на „Севлиево лейдис“ спечели футболния фестивал за девойки в Дряново.
Тимът се наложи с 6-5 след изпълнение на дузпи.
Надпреварата за девойки до 11-годишна възраст се проведе от петък, 14.06, до неделя, 16.06, на стадион „Локомотив“ и се явяваше финален турнир за излъчване на най–силния отбор за момичета в тази възраст в страната.
Във фестивала участие взеха 8 отбора от Стара Загора, Пловдив, Русе, Варна, Пловдив, Габрово, Севлиево и село Градежница.
В отборното класиране на четвърто място завърши „Янтра 2019“ гр. Габрово, на трето място се класира отбора на : „Дунав” гр. Русе, а на второ място: „Пълдин“ гр. Пловдив
Победител във фестивала и шампион на Р. България за девойки до 11г. за спортно/състезателната 2023/2024г. е отбора на: „Севлиево лейдис“ гр. Севлиево.
Сред индивидуалните отличия като най добър вратар се отличи Ивалина Митева – ЖФК „Варна“ гр. Варна, най добър защитник бе Катрин Вълчева – „Севлиево лейдис“ гр. Севлиево, най добър нападател: Кристиана Петрова – „Янтра 2019“ гр. Габрово, а най полезен състезател : Ирен Георгиева – „Пълдин“ гр. Пловдив/
Турнирът се организира от Българския футболен съюз и Аматьорската футболна лига.
П Р О Г Р А М А
за провеждане на фестивал по футбол – девойки до 11г.
14 – 16.06.2024г.гр. Дряново, ст. „Локомотив“
УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ ПО ЖРЕБИЙ
Гр. А Гр. Б
„Локомотив“ гр. Ст. Загора „Пълдин“ гр. Пловдив
„Дунав“ гр. Русе „Светкавица“ с. Градежница
ЖФК „Варна“ гр. Варна „Академия Лион“ гр. Пловдив
„Янтра 2019“ гр. Габрово „Севлиево лейдис“гр. Севлиево
№ РЕЗУЛТАТИ
14.06.2024г.( Петък )
1. 18.30ч. „Локомотив“– „Янтра 2019“ 2 – 3
2. 18.30ч. „Пълдин“– „Севлиево лейдис“ 1 – 1
3. 19.30ч. „Дунав“– ЖФК „Варна“ 1 – 0
4. 19.30ч. „Светкавица“ – „Академия Лион“ 0 – 5
15.06.2024г.( Събота )
5. 09.00ч. „Янтра 2019“– ЖФК „Варна“ 6 – 2
6. 09.00ч. „Севлиево лейдис“ – „Академия Лион“ 3 – 0
7. 10.00ч. „Локомотив“– „Дунав“ 3 – 3
8. 10.00ч. „Пълдин“– „Светкавица“ 7 – 0
9. 18.30ч. „Дунав“– „Янтра 2019“ 3 – 0
10.18.30ч. „Светкавица“– „Севлиево лейдис“ 0 – 1
11 19.30ч. ЖФК „Варна“– „Локомотив“ 2 – 5
12.19.30ч. „Академия Лион“– „Пълдин“ 1 – 1
КЛАСИРАНЕ Гр. А
|№
|ОТБОР
|М.
|П.
|Р.
|З.
|Г-Р
|Т.
|1
|„Дунав”
|3
|2
|1
|–
|7 – 3
|7
|2
|„Янтра 2019“
|3
|2
|–
|1
|9 – 7
|6
|3
|„Локомотив“
|3
|1
|1
|1
|10 – 8
|4
|4
|Ж.Ф.К. „Варна”
|3
|–
|3
|4 – 12
|–
КЛАСИРАНЕ Гр. Б
|№
|ОТБОР
|М.
|П.
|Р.
|З.
|Г-Р
|Т.
|1
|„Севлиево лейдис“
|3
|2
|1
|–
|5 – 1
|7
|2
|„Пълдин“
|3
|1
|2
|–
|9 – 2
|5
|3
|„Академия Лион“
|3
|1
|1
|1
|6 – 4
|4
|4
|„Светкавица“
|3
|–
|–
|3
|0 – 13
|–
16.06.2024г.( Неделя)
13.09.00ч. Полуфинал 1 „Дунав”- „Пълдин“ 1 – 3
14.09.00ч. Полуфинал 2 „Севлиево лейдис“ – „Янтра 2019“ 1 – 0
15.10.00ч. Мач за 7 – 8 Ж.Ф.К. „Варна” – „Светкавица“ 4 – 0
16.10.00ч. Мач за 5 – 6 „Локомотив“ – „Академия Лион“ 1 – 3
17.11.10ч. Мач за 3 – 4 „Дунав”- „Янтра 2019“ 5 – 1
18.11.15ч. Финал „Пълдин“- „Севлиево лейдис“ 5 – 6(д.)