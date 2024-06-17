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Спорт

„Севлиево лейдис“ спечели футболния фестивал за девойки в Дряново

Редактор

Отборът на „Севлиево лейдис“ спечели футболния фестивал за девойки в Дряново.

Тимът се наложи с 6-5 след изпълнение на дузпи. 

Надпреварата за девойки до 11-годишна възраст се проведе от петък, 14.06, до неделя, 16.06, на стадион „Локомотив“ и се явяваше финален турнир за излъчване на най–силния отбор за момичета в тази възраст в страната. 

Във фестивала участие взеха 8 отбора от Стара Загора, Пловдив, Русе, Варна, Пловдив, Габрово, Севлиево и село Градежница. 

В отборното класиране на четвърто място завърши „Янтра 2019“  гр. Габрово, на трето място се класира отбора на : „Дунав” гр. Русе, а на второ място:  „Пълдин“ гр. Пловдив

Победител във фестивала и шампион на Р. България за девойки до 11г. за спортно/състезателната 2023/2024г. е отбора на: „Севлиево лейдис“  гр. Севлиево.

Сред индивидуалните отличия като най добър вратар се отличи  Ивалина Митева – ЖФК „Варна“ гр. Варна, най добър защитник бе Катрин Вълчева –  „Севлиево лейдис“ гр. Севлиево, най добър нападател: Кристиана Петрова – „Янтра 2019“ гр. Габрово, а най  полезен състезател : Ирен Георгиева – „Пълдин“ гр. Пловдив/

Турнирът се организира от Българския футболен съюз и Аматьорската футболна лига.

П Р О Г Р А М А

за провеждане на фестивал по футбол – девойки до 11г.

14 – 16.06.2024г.гр. Дряново, ст. „Локомотив“ 

УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ ПО ЖРЕБИЙ

Гр. А                                                                        Гр. Б

„Локомотив“ гр. Ст. Загора                              „Пълдин“ гр. Пловдив

„Дунав“ гр. Русе                                                „Светкавица“ с. Градежница

 ЖФК „Варна“ гр. Варна                                  „Академия Лион“ гр. Пловдив                       

„Янтра 2019“ гр. Габрово                                 „Севлиево лейдис“гр. Севлиево

                                                  РЕЗУЛТАТИ

               14.06.2024г.( Петък )

 1. 18.30ч. „Локомотив“– „Янтра 2019“                                              2 – 3                                       

 2. 18.30ч. „Пълдин“– „Севлиево лейдис“                                          1 – 1                                  

 3. 19.30ч. „Дунав“– ЖФК „Варна“                                                     1 – 0                             

 4. 19.30ч. „Светкавица“  – „Академия Лион“                                    0 – 5                               

               15.06.2024г.( Събота ) 

  5. 09.00ч. „Янтра 2019“– ЖФК „Варна“                                            6 – 2        

  6. 09.00ч. „Севлиево лейдис“ – „Академия Лион“                           3 – 0  

  7. 10.00ч. „Локомотив“– „Дунав“                                                       3 – 3        

  8. 10.00ч. „Пълдин“– „Светкавица“                                                   7 – 0

  9. 18.30ч. „Дунав“– „Янтра 2019“                                                       3 – 0               

 10.18.30ч. „Светкавица“– „Севлиево лейдис“                                    0 – 1          

 11 19.30ч. ЖФК „Варна“– „Локомотив“                                             2 – 5            

 12.19.30ч. „Академия Лион“– „Пълдин“                                             1 – 1 

КЛАСИРАНЕ Гр. А

ОТБОРМ.П.Р.З.Г-РТ.
1 „Дунав”3217 – 37
2„Янтра 2019“3219 – 76
3„Локомотив“3111 10 – 84
4Ж.Ф.К. „Варна”3 3 4 – 12

    КЛАСИРАНЕ Гр. Б

ОТБОРМ.П.Р.З.Г-РТ.
1„Севлиево лейдис“321 5 – 17
2„Пълдин“312 9 – 25
3„Академия Лион“      31116 – 44
4„Светкавица“   33  0 – 13

                16.06.2024г.( Неделя)

  13.09.00ч.  Полуфинал   1  „Дунав”- „Пълдин“                                               1 – 3                      

  14.09.00ч. Полуфинал   2 „Севлиево лейдис“ – „Янтра 2019“                       1 – 0

  15.10.00ч. Мач за 7 – 8 Ж.Ф.К. „Варна” – „Светкавица“                                4 – 0

  16.10.00ч. Мач за 5 – 6 „Локомотив“ – „Академия Лион“                             1 – 3

  17.11.10ч. Мач за 3 – 4 „Дунав”- Янтра 2019“                                              5 – 1

  18.11.15ч. Финал  „Пълдин“- „Севлиево лейдис“                                          5 – 6(д.)

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