Отборът на „Севлиево лейдис“ спечели футболния фестивал за девойки в Дряново.

Тимът се наложи с 6-5 след изпълнение на дузпи.

Надпреварата за девойки до 11-годишна възраст се проведе от петък, 14.06, до неделя, 16.06, на стадион „Локомотив“ и се явяваше финален турнир за излъчване на най–силния отбор за момичета в тази възраст в страната.

Във фестивала участие взеха 8 отбора от Стара Загора, Пловдив, Русе, Варна, Пловдив, Габрово, Севлиево и село Градежница.

В отборното класиране на четвърто място завърши „Янтра 2019“ гр. Габрово, на трето място се класира отбора на : „Дунав” гр. Русе, а на второ място: „Пълдин“ гр. Пловдив

Победител във фестивала и шампион на Р. България за девойки до 11г. за спортно/състезателната 2023/2024г. е отбора на: „Севлиево лейдис“ гр. Севлиево.

Сред индивидуалните отличия като най добър вратар се отличи Ивалина Митева – ЖФК „Варна“ гр. Варна, най добър защитник бе Катрин Вълчева – „Севлиево лейдис“ гр. Севлиево, най добър нападател: Кристиана Петрова – „Янтра 2019“ гр. Габрово, а най полезен състезател : Ирен Георгиева – „Пълдин“ гр. Пловдив/

Турнирът се организира от Българския футболен съюз и Аматьорската футболна лига.

П Р О Г Р А М А

за провеждане на фестивал по футбол – девойки до 11г.

14 – 16.06.2024г.гр. Дряново, ст. „Локомотив“

УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ ПО ЖРЕБИЙ

Гр. А Гр. Б

„Локомотив“ гр. Ст. Загора „Пълдин“ гр. Пловдив

„Дунав“ гр. Русе „Светкавица“ с. Градежница

ЖФК „Варна“ гр. Варна „Академия Лион“ гр. Пловдив

„Янтра 2019“ гр. Габрово „Севлиево лейдис“гр. Севлиево

№ РЕЗУЛТАТИ

14.06.2024г.( Петък )

1. 18.30ч. „Локомотив“– „Янтра 2019“ 2 – 3

2. 18.30ч. „Пълдин“– „Севлиево лейдис“ 1 – 1

3. 19.30ч. „Дунав“– ЖФК „Варна“ 1 – 0

4. 19.30ч. „Светкавица“ – „Академия Лион“ 0 – 5

15.06.2024г.( Събота )

5. 09.00ч. „Янтра 2019“– ЖФК „Варна“ 6 – 2

6. 09.00ч. „Севлиево лейдис“ – „Академия Лион“ 3 – 0

7. 10.00ч. „Локомотив“– „Дунав“ 3 – 3

8. 10.00ч. „Пълдин“– „Светкавица“ 7 – 0

9. 18.30ч. „Дунав“– „Янтра 2019“ 3 – 0

10.18.30ч. „Светкавица“– „Севлиево лейдис“ 0 – 1

11 19.30ч. ЖФК „Варна“– „Локомотив“ 2 – 5

12.19.30ч. „Академия Лион“– „Пълдин“ 1 – 1

КЛАСИРАНЕ Гр. А

№ ОТБОР М. П. Р. З. Г-Р Т. 1 „Дунав” 3 2 1 – 7 – 3 7 2 „Янтра 2019“ 3 2 – 1 9 – 7 6 3 „Локомотив“ 3 1 1 1 10 – 8 4 4 Ж.Ф.К. „Варна” 3 – 3 4 – 12 –

КЛАСИРАНЕ Гр. Б

№ ОТБОР М. П. Р. З. Г-Р Т. 1 „Севлиево лейдис“ 3 2 1 – 5 – 1 7 2 „Пълдин“ 3 1 2 – 9 – 2 5 3 „Академия Лион“ 3 1 1 1 6 – 4 4 4 „Светкавица“ 3 – – 3 0 – 13 –

16.06.2024г.( Неделя)

13.09.00ч. Полуфинал 1 „Дунав”- „Пълдин“ 1 – 3

14.09.00ч. Полуфинал 2 „Севлиево лейдис“ – „Янтра 2019“ 1 – 0

15.10.00ч. Мач за 7 – 8 Ж.Ф.К. „Варна” – „Светкавица“ 4 – 0

16.10.00ч. Мач за 5 – 6 „Локомотив“ – „Академия Лион“ 1 – 3

17.11.10ч. Мач за 3 – 4 „Дунав”- „Янтра 2019“ 5 – 1

18.11.15ч. Финал „Пълдин“- „Севлиево лейдис“ 5 – 6(д.)

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