Сериозни кадрови проблеми за Монтана преди последния мач за годината

ПФК Монтана гостува на Локомотив (Пловдив) в последния си двубой за 2025 година.

Срещата е 1/8-финал за Купата на България и ще се изиграе в неделя, 14-ти декември, от 16:00 часа.

Монтанчани ще бъдат без петима от своите състезатели. Това са дълготрайно контузеният страж Марсио Роса, Давид Малембана, който също е с травма, наказаните Костадин Илиев и Ваджебах Сакор, както и Владислав Цеков.

Илиев получи петия си жълт картон в последния мач на Монтана в шампионата, а Сакор беше изгонен. Въпреки че доиграха двубоя с 10 души „сините“ си тръгнаха с точката от Враца в дербито с Ботев, завършило 0:0.

Такъв беше и резултатът и в последната среща между Локомотив и Монтана, играна в Пловдив. Тя се изигра на 28-ми ноември. Това означава, че двата тима са все още не са излъчили победител в сблъсъците помежду си този сезон. И двете срещи до момента завършиха наравно.

При равенство и в утрешния мач следват продължения. Ако и след тях не бъде излъчен победител, ще гледаме изпълнения на дузпи.

„С Локомотив Пловдив се срещнахме преди няколко дни, което означава, че се познаваме добре. Няма с какво да се изненадаме“, заяви преди утрешната среща старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков.

Освен петимата липсващи играчи, на които специалистът няма да може да разчита, Филип Ежике също остава под въпрос до последно. Припомняме, че централният нападател не взе участие в срещата с Ботев (Враца).

„Дано да е добре. Имаше леки болки, но се надявам утре да можем да разчитаме на него“, добави още Нанков.

