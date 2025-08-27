Септември U12 е шампион на Evima Cup в Банско

Децата на Септември (набор 2014) спечелиха титлата на престижния международен турнир Evima Cup, проведен в Банско.

Във финалната среща септемврийци показаха характер и след равенство 1:1 срещу ЦСКА триумфираха след изпълнение на дузпи с 4:3, за да вдигнат златните медали.

През последния месец възпитаниците на Александър Бранеков вложиха огромни усилия – тежки тренировки, уроци по непримиримост, борбеност и характер. Тези качества им помогнаха да се наложат над фаворитите в тази възрастова група – ЦСКА и Национал, и да достигнат до върха.

Пътят към трофея

25.08 | Септември – Секирово Раковски 2:1

25.08 | Септември – Славия А 0:0

26.08 | 1/4-финал: Национал А – Септември 0:1

26.08 | 1/2-финал: Септември – ЦСКА 0:0 (след дузпи 3:2)

27.08 | Финал: Септември – ЦСКА 1:1 (след дузпи 4:3)

