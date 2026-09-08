Септември София скърби за бившия си футболист Христо Спасов

Столичният клуб изказа съболезнования на семейството, близките и приятелите на своя бивш състезател

ПФК Септември София съобщи с прискърбие за кончината на своя бивш футболист Христо Спасов.

От клуба изказаха най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите му.

„С тъга се разделяме с човек, който е бил част от историята и семейството на нашия клуб. Паметта за него ще остане сред всички, които са го познавали и споделяли футболните моменти с него“, посочиха от Септември София.

От клуба се сбогуваха с бившия си футболист с думите:

„Почивай в мир, Ицо!“