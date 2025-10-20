Септември си тръгна с трите точки от Кърджали

Септември София победи Арда като гост в Кърджали с 1:0 на в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига.

Това бе първа победа на Септември от месец август насам. Единственото попадение в срещата реализира Бертран Фурие в 28-ата минута след хитро изпълнение на дузпа.

Гостите започнаха по-активно и още в първите минути атакуваха по-често в половината на Арда, макар без да стигнат до чисто голово положение. Постепенно кърджалийци изравниха играта, а в 16-ата минута Николас Фонтен поиска дузпа за нарушение на Густаво Каскардо, но реферът Венцислав Митрев не уважи претенциите му.

Първата сериозна ситуация дойде в 20-ата минута, когато след разбъркване в наказателното поле на домакините Фонтен стреля от воле, но топката премина покрай десния стълб.

Четири минути по-късно Арда отвърна с опасна атака. Димитър Велковски проби отляво и центрира, а Патрик Луан засече с глава на първа греда. Янко Георгиев обаче реагира блестящо и спаси.

Минута след това Бертран Фурие създаде нова опасност пред вратата на Анатолий Господинов, но стражът на Арда отрази удара му в корнер. При последвалото изпълнение топката се удари в ръката на Феликс Ебоа Ебоа, а Митрев посочи бялата точка. От 11 метра Фурие стреля без засилка и прати топката в долния десен ъгъл за 0:1.

В следващите минути домакините опитаха да натиснат, но ударите и центриранията им бяха блокирани от добре подредената защита на Септември.

В добавеното време на първата част Ивелин Попов падна в наказателното поле след контакт с Кубрат Йонашчъ и получи дузпа. След консултация с ВАР съдията отмени решението си и показа жълт картон на Попов за симулация.

След почивката Арда притисна съперника, но трудно намираше пролуки в защитата на столичани. В 61-ата минута Стамен Белчев бе принуден да замени контузения Йоан Бауренски със Стоян Стоичков.

Най-добрата възможност за домакините дойде в 74-ата минута. Ивелин Попов изведе Атанас Кабов сам срещу вратаря, но ударът на крилото се отби от десния стълб.

Пет минути по-късно Емил Виячки се включи в атака и стреля от близка дистанция, но Янко Георгиев отново бе на мястото си.

В 87-ата минута Септември остана с човек по-малко, след като Николас Фонтен, който бе заявен за смяна, получи втори жълт картон за бавене на играта при напускане на терена. Въпреки численото си намаление, гостите устояха и запазиха преднината си до края.

В заключителните минути домакините натиснаха. В четвъртата минута на добавеното време Ивелин Попов нанесе удар от воле около точката на дузпата, но Янко Георгиев се справи отлично и изби в левия страничен стълб, след което бранител изчисти.

