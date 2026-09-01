Септември Сф срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

Българският тим започва участието си от втория предварителен кръг, като първият мач ще бъде във Флоренция на 28 октомври

Септември София ще се изправи срещу италианския Фиорентина във втория предварителен кръг на Младежката Шампионска лига.

Това отреди жребият, изтеглен в Нион. Българският отбор ще започне участието си в надпреварата именно от втория предварителен кръг.

Първият мач е във Флоренция

В първата среща Септември София ще гостува на Фиорентина във Флоренция на 28 октомври 2026 г.

Реваншът ще бъде на 5 ноември, когато септемврийци ще приемат италианския си съперник като домакини.

Победителят от двата двубоя ще продължи участието си в европейската младежка надпревара.