Септември със седем национали

Седем футболисти на Септември получиха повиквателни за националните си отбори.

В младежкия национален отбор на България до 21 г. за европейските квалификации срещу Португалия и Чехия попаднаха защитниците Кубрат Йонашчъ и Симеон Василев. Селекционер е новият треньор на младежкия национален отбор Тодор Янчев.

Петимата юноши от Академия Септември – Стоян Чаков и Никола Петров, както и Георги Георгиев получиха повиквателни за Регионалната селекция U14 на България. Давид Георгиев и Никола Радев пък попаднаха в селекцията на България до 15-годишна възраст.

Пожелаваме успех на нашите момчета!

