Септември привлече Николас Фонтейн

Септември продължава с входящите трансфери, след като подписа договор с национала на Мадагаскар Николас Фонтейн. Той пристига с трансфер от белгийския Локерен срещу трансферна сума. 25-годишния футболист играе като ляво крило и е юноша на РБ Лайпциг и Олимпик Лион.

Фонтен е роден във Франция, но е с корени от Мадагаскар, като има двойно гражданство. Като юноша играе в академиите на РБ Лайпциг и Олимпик Лион. Французинът е играл за втория тим на Лион, както и за френския Рюмийи Вал, за швейцарския Шеноа и за Ла Лувиер в Белгия, преди да премине в Локерен.

През миналия сезон Николас Фонтейн има 11 мача, един гол и една асистенция във втора лига на Белгия за Спортинг Локерен.

