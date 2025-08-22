петък, август 22, 2025
Последни:
Спорт

Септември привлече Николас Фонтейн

Редактор

Септември продължава с входящите трансфери, след като подписа договор с национала на Мадагаскар Николас Фонтейн. Той пристига с трансфер от белгийския Локерен срещу трансферна сума. 25-годишния футболист играе като ляво крило и е юноша на РБ Лайпциг и Олимпик Лион.

Фонтен е роден във Франция, но е с корени от Мадагаскар, като има двойно гражданство. Като юноша играе в академиите на РБ Лайпциг и Олимпик Лион. Французинът е играл за втория тим на Лион, както и за френския Рюмийи Вал, за швейцарския Шеноа и за Ла Лувиер в Белгия, преди да премине в Локерен.

През миналия сезон Николас Фонтейн има 11 мача, един гол и една асистенция във втора лига на Белгия за Спортинг Локерен.

Интересно от мрежата

Вижте още

Програмата на „Левски“ до реванша със „Спортинг“ (Брага)

Редактор

Добруджа представя отбора срещу Спартак Вн

Редактор

Силен Лудогорец II би с 2:1 Дунав (Русе)

Редактор

Pin It on Pinterest