Септември приема Ботев Пд

Септември София и Ботев Пловдив излизат един срещу друг в мач от 9-ия кръг на efbet Лига.

Двубоят ще се играе на стадион „Локомотив“ в столицата от 17:45 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

Двата отбора започнаха сезона колебливо и се намират в долната част на класирането. Домакините са на 14-о място с актив от 6 точки, постигнати след две победи и шест загуби. Тимът на Стамен Белчев все още няма равенство в първенството, а и статистиката показва най-слаба защита до момента – 18 допуснати попадения. Най-голямата заплаха в атака за столичани е Бертран Фурие, който вече има 5 гола на сметката си. За срещата с Ботев, Белчев няма да може да разчита на контузения краен бранител Робин Шутен.

Ботев Пловдив е в още по-тежка ситуация, като заема последното място в таблицата с едва 4 точки. „Канарчетата“ записаха само една победа от началото на сезона, а поражението от Монтана с 0:1 у дома доведе до оставката на Николай Киров. Въпреки това той продължава да води отбора. В състава има цели 17 нови попълнения, които все още търсят нужната сработка.

През седмицата „жълто-черните“ представиха още един нов играч – бразилското крило Талес да Силва, който се очаква да дебютира в предстоящите кръгове.

През миналия сезон двата отбора си размениха по една домакинска победа – Септември спечели в София с 1:0, а Ботев надделя в Пловдив с 3:0.

ЕКИПИТЕ

СЕПТЕМВРИ: Фланелки бордо, гащета бордо, чорапи бордо

БОТЕВ ПЛОВДИВ: Жълти фланелки, жъти гащета, жълти чорапи

БИЛЕТИТЕ

Билети за срещата се продават на касите на стадион „Локомотив“ в София непосредствено преди двубоя.

ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

12.04.2025 Ботев Пловдив – Септември 3:0

04.11.2024 Септември – Ботев Пловдив 1:0

10.03.2023 Септември – Ботев Пловдив 2:1

26.08.2022 Ботев Пловдив – Септември 3:1

10.11.2018 Ботев Пловдив – Септември 2:0

28.07.2018 Септември – Ботев Пловдив 0:2

25.11.2017 Септември – Ботев Пловдив 1:1

12.10.2017 Ботев Пловдив – Септември 5:0

