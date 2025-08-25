Септември поставя начало на момичешкия футбол в Академията

ПФК Септември София с гордост обявява, че Академията на клуба започва формирането на момичешки отбори в различни възрастови групи.

Това е първата крачка в едно ново и вълнуващо направление – развитието на детския и юношеския футбол за момичета в семейството на Септември.

Нашата мисия винаги е била да даваме шанс на всяко дете да се развива, да мечтае и да расте чрез футбола. Вярваме, че и момичетата, обичащи футбола заслужават професионално отношение, подкрепа и условия, в които да изграждат своите качества – както на терена, така и извън него.

Треньор на нашите звездички ще бъде Рона Михайлова!

Коя е Рона Михайлова?

Рона Димитрова Михайлова е млада българска футболистка – халф, родена на 15 октомври 2006 г., която играе с екипа на НСА София (жени). Има активно присъствие в националните женски гарнитури, включително в квалификациите за Европейското първенство U17 и U19. Общо има около 20 мача за националните младежки гарнитури. Наследява любовта към футбола и треньорството от баща си – Димитър Михайлов, който е треньор в нашата академия.

Момичета, родени 2011, 2012, 2013, 2014 година стартират тренировки на 25.08.2025г.

Групата за момичета, родени 2015 и по – малки ще стартират през месец Септември.

Тренировките са на базата на клуба на 57 СУ, като на по – късен етап ще бъдат разпределени във възрастови групи.

За повече информация: 0883204412

Очакваме ви!

