Септември подписа с юноша на Майорка

Септември привлече централния защитник Себастиян Уейд.

Той е на 22 години и е висок 190 см. Роден е в Палма де Майорка, и има двойно гражданство – Англия и Испания. Защитникът пристига в клуба с трансфер от Майорка и подписа своя договор със Септември.

Той е седмото ново попълнение в състава на септемврийци след Божидар Томовски, Янко Георгиев, Йоан Бауренски, Стоян Стоичков, Робин Шутен и Марсел Бибишков.

В кариерата си е играл и за Виляреал, Рода, Торино и преминава в Ал-Ахли Шабаб (Обединени арабски емирства) през 2023 г. В началото на 2024 г. отново се завръща в Майорка, където бе досега.

За испанския тим има 34 мача, където е отбелязал 2 гола.

Facebook

Twitter



Shares