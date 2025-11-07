Септември победи Спартак Вн като гост

Септември София постигна убедителна победа с 4:1 при гостуването си на Спартак Варна в откриващия двубой от 15-ия кръг на Първа лига.

Столичният тим изгради комфортен аванс още до почивката с попадения на Виктор Очаи и Николас Фонтен, а през втората част вкара още два гола чрез Али Аруна и повторно Фонтен. Единственият гол за „соколите“ бе дело на Бернардо Коуто. В хода на срещата реферът Георги Кабаков показа девет жълти картона.

Двубоят започна с по-активни действия от страна на гостите. В 9-ата минута Бертран Фурие се озова в изгодна позиция в наказателното поле и отправи опасен удар към близкия ъгъл, но Максим Ковальов успя да предотврати попадение. Малко по-късно Фонтен шутира диагонално, но неточно.

Столичани контролираха играта и в 17-ата минута Ковальов трябваше отново да се намесва след удар от дистанция на Мой Пара.

В 39-ата минута Септември отбеляза. След изпълнение на корнер топката се задържа в наказателното поле, където Виктор Очаи реагира най-бързо и я прати във вратата – 0:1. Домакините имаха сериозни претенции за нарушение срещу вратаря Ковальов и евентуална игра с ръка на Галин Иванов. Ситуацията бе прегледана от ВАР, но попадението бе зачетено.

В добавеното време на първата част Септември удвои. Робин Шутен центрира към Галин Иванов, който успя да овладее топката след рикошет и я подаде към Николас Фонтен. Нападателят на столичани реализира на празна врата за 0:2.

Спартак започна по-силно второто полувреме и логично стигна до гол в 61-ата минута. Бернардо Коуто бе точен с глава след прецизно центриране от Даниел Иванов – 1:2. Ситуацията дойде след добра развита атака по фланга и неточна намеса в защитата на гостите.

Варненци имаха още два шанса чрез Даниел Халачев – първо в 72-ата минута, когато стреля с едно докосване, а в 78-ата, когато се озова в наказателното поле, но и двата пъти Владимир Иванов спаси.

В 79-ата минута Септември възстанови комфортната си преднина. Галин Иванов изведе отлично Али Аруна зад защитата. Макар първоначално да не овладя добре топката, нападателят се справи със ситуацията, изпревари Емил Янчев и вкара между краката на Ковальов – 1:3.

В 88-ата минута Спартак бе близо до нов гол. Даниел Халачев отправи опасен удар след пас на Деян Лозев, но Мартин Христов изчисти от голлинията. Имаше моментни съмнения за игра с ръка, но Кабаков не отсъди нарушение.

В добавеното време Септември оформи крайното 4:1. Клери Сербер върна топката към Николас Фонтен, който от границата на наказателното поле реализира своя втори гол в срещата.

