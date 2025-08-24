Септември (2012 и 2013) с участие в първия етап на Evima Cup
Отборите на Септември (набор 2012 и 2013) взеха участие в първия етап на престижния турнир Evima Cup, който се провежда в Банско.
Младите „септемврийци“ изиграха както силни и впечатляващи срещи, така и няколко по-противоречиви мача, като натрупаха ценен опит срещу силни съперници от цялата страна.
Резултати – родени 2012
21.08
Септември U12 4:1 Металург (Перник)
Септември U12 0:4 Берое
22.08
Пирин (Благоевград) 1:0 Септември U12
Пирин (Гоце Делчев) 0:1 Септември U12
23.08
Ботев (Пловдив) 0:4 Септември U12
Резултати – родени 2013
21.08
Септември (Симитли) 0:3 Септември U13 Б
Септември U13 А 2:1 Берое
ЦСКА София 10:0 Септември U13 Б
Ботев (Пловдив) 2:2 Септември U13 А
22.08
Розова долина (Казанлък) 4:2 Септември U13 Б
Септември U13 А 2:2 Банско
Септември U13 А 4:1 Септември U13 Б
23.08
Септември U13 Б 1:6 Банско
Септември U13 Б 3:2 Ботев (Враца)
Септември U13 А 3:1 Берое
Участието в Evima Cup предостави отлична възможност за младите футболисти да премерят сили с водещи школи в България и да демонстрират своя талант и развитие.