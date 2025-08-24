Септември (2012 и 2013) с участие в първия етап на Evima Cup

Отборите на Септември (набор 2012 и 2013) взеха участие в първия етап на престижния турнир Evima Cup, който се провежда в Банско.

Младите „септемврийци“ изиграха както силни и впечатляващи срещи, така и няколко по-противоречиви мача, като натрупаха ценен опит срещу силни съперници от цялата страна.

Резултати – родени 2012

21.08

Септември U12 4:1 Металург (Перник)

Септември U12 0:4 Берое

22.08

Пирин (Благоевград) 1:0 Септември U12

Пирин (Гоце Делчев) 0:1 Септември U12

23.08

Ботев (Пловдив) 0:4 Септември U12

Резултати – родени 2013

21.08

Септември (Симитли) 0:3 Септември U13 Б

Септември U13 А 2:1 Берое

ЦСКА София 10:0 Септември U13 Б

Ботев (Пловдив) 2:2 Септември U13 А

22.08

Розова долина (Казанлък) 4:2 Септември U13 Б

Септември U13 А 2:2 Банско

Септември U13 А 4:1 Септември U13 Б

23.08

Септември U13 Б 1:6 Банско

Септември U13 Б 3:2 Ботев (Враца)

Септември U13 А 3:1 Берое

Участието в Evima Cup предостави отлична възможност за младите футболисти да премерят сили с водещи школи в България и да демонстрират своя талант и развитие.

Facebook

Twitter



Shares