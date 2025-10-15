Седрик Бардон на 49



Днес бившият полузащитник на „Левски“ Седрик Бардон празнува своя 49-ти рожден ден.

Стартира професионалната си кариера в родния „Олимпик“ (Лион), след което носи екипите на други френски клубове – „Рен“, „Гингам“ и „Льо Авър“. Присъединява се към „Левски“ през лятото на 2005 година и записва 126 мача с 31 гола за „сините“. Двукратен шампион на България (2005/06 и 2006/07 година), носител на Купата на страната (2007 година) и двукратен носител на Суперкупата на страната (2008 и 2010 година).

Седрик Бардон е част от състава достигнал ¼ финалите в турнира за за Купата на УЕФА (2005/06 година) и влязъл в груповата фаза на Шампионската лига (2006/07 година). Завинаги ще се запомнят головете му срещу „Оксер“ (при 1:2 във Франция) и срещу италианския „Киево“ (по едно попадение за 2:0 в София и 2:2 във Верона).

ПФК „Левски“ поздравява Седрик Бардон с празника и му пожелава здраве, щастие, лични и професионални успехи и много незабравими мигове с любимия „син“ отбор.

