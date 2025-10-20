Седем юношески формации на Лудогорец се изправят в оспорвани двубои през седмицата

Стартиращият нов шампионатен маратон ще поднесе порция от оспорвани двубои по терените за седем от юношеските гарнитури на Лудогорец.

По-сгъстен график очаква юношите до 13 години и тези от третия отбор на родните шампиони.

Програма на формациите на Лудогорец за 20-26 октомври:

22 октомври, сряда, 15 часа, комплекс „Гнездо на орли“ – Лудогорец U13 – Провадия

На малките играчи на Лудогорец до 13 години се пада да открият седмичния състезателен маратон. След като през изминалия кръг излязоха начело на по-голямото възрастово първенство U14, сега им предстои да изиграят два шампионатни двубоя в рамките на пет дни. В първия ще посрещнат в своето „гнездо“ едноименните опоненти от Провадия.

22 октомври, сряда, 17 часа, комплекс „Гнездо на орли“ – Лудогорец III – Волов (Шумен)

Последният мач от X кръг в Североизточната ELITBET Трета лига ще изправи юношите на Лудогорец срещу претендентите на шуменския Волов. В него младите „орли“ излизат като домакини и с преимуществото от изиграните два мача в повече от предстоящите съперници.

25 октомври, събота, 10 часа, Сливо поле – Лудогорец U16 II – Дунав (Сливо поле)

Дублиращият тим на Лудогорец U16 ще изиграе четвъртия си мач от юношеското първенство като гост на Дунав в Сливо поле. Младите „орли“ се впускат в преследване на успеха, който вече постигнаха в два от предходните си шампионатни сблъсъка.

25 октомври, събота, 11:30 часа, Сливо поле – Лудогорец U14 II – Дунав (Сливо поле)

По-малките футболисти от втория тим на Лудогорец U14 също ще гостуват на Дунав в Сливо поле в своето възрастово първенство, след като през изминалия кръг завоюваха четвъртата си поредна победа.

25 октомври, събота, 14 часа, комплекс „Гнездо на орли“ – Лудогорец-жени – Енко (Пловдив)

„Орлиците“ на Лудогорец ще посрещнат съперничките от пловдивския тим Енко за битка от X кръг в Държавното първенство. Дамите на Елена Пеева ще излязат на терена като еднолични лидери във временното класиране, изпреварвайки с 21 точки опонентките от града под тепетата.

25 октомври, събота, 14 часа, Дончево – Лудогорец III – Устрем (Дончево)

Във втория си шампионатен сблъсък през настоящата седмица третият отбор на Лудогорец ще гостува на Устрем в добричкото село Дончево.

26 октомври, неделя, 10 часа, София – Лудогорец U15 – ЦСКА (София)

Елитните „орли“ на Лудогорец U15 ще гостуват на столичните опоненти от ЦСКА в мач от XI шампионатен кръг. Преди първия съдийски сигнал, разликата между първенците на Лудогорец и предстоящите съперници е две точки.

26 октомври, неделя, 11 часа, Добрич – Лудогорец U13 – Рилци (Добрич)

Втората си шампионатна битка през седмицата момчетата на Лудогорец U13 ще водят срещу Рилци на техен терен в Добрич.

26 октомври, неделя, 12:30 часа, София – Лудогорец U16 – ЦСКА (София)

Други Елитни претенденти на Лудогорец – до 16 години, също предстои да премерят сили срещу връстниците си от ЦСКА. Мачът, част от XI шампионатен кръг, ще започне с превес за първенците от Разград, който се изразява в 14 точки и 8 места във временното подреждане.

Facebook

Twitter



Shares