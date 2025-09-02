Сътрудничеството между Спартак Вн и Фратрия продължава

След осъществения трансфер на Грънчов, ние и „Фратрия“ продължаваме партньорството си и стигнахме до ново споразумение – този път във връзка със стадион „Спартак“.

„Фратрия“ ще:

• извърши начални инвестиции, свързани с няколко големи мероприятия по аериране, валиране и цялостна посявка на терена;

• провежда регулярни дейности по поддръжка на съоръжението;

• осигурява човешки ресурс, експертиза и материали;

• заплаща наем за ползването на стадиона и ще играе там своите срещи.

Така реално „Фратрия“ поема изцяло ангажимент за поддръжката и състоянието на базата, а в замяна получава възможността да я използва.

Постигнатата рамка осигурява устойчиво управление и редовна поддръжка на стадиона – нещо, което в момент като този е от голяма полза за нашия клуб.

