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Съставът на “Етър” за мача със “Септември”

Недялко Тенев

Съставът на “Етър” за двубоя срещу “Септември” (София): 1. Христо Иванов 6. Пламен Крачунов, 23. Христофор Хубчев, 84. Здравко Илиев, 44. Божидар Кацаров, 20. Яни Пехливанов, 83. Алдаир Ферейра, 16. Симеон Мечев, 22. Ловре Кнежевич, 11. Даниел Младенов, 7. Милчо Ангелов

Резерви: 13. Анатолий Господинов, 81. Венелин Филипов, 5. Хосе Кордоба, 3. Юлиян Райков, 26. Мариян Иванов, 72. Марк Едур, 70. Кольо Станев, 8. Христо Марков, 18. Николас Фемиа, 99. Преслав Боруков, 9. Иван Петков, 12. Цветомир Цанков.

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