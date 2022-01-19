Съставът на Черно море за мача с Добруджа
Черно море ще изиграе първата си контрола от зимната подготовка днес от 14 часа в Албена.
Съперник на “моряците” е втородивизионния Добруджа.
Съставът на Черно море:
Първо полувреме:
Иван Дюлгеров, Даниел Димов, Сами Ел Анаби, Мартин Дичев, Виктор Попов, Павел Георгиев, Велислав Василев, Мартин Милушев, Мазире Соула, Кайл Спенс, Евгений Сердюк.
Второ полувреме:
Георги Георгиев, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Цветомир Панов, Петър Иванов, Калин Георгиев, Светослав Николов, Родриго Енрике, Родриго Вилела, Денислав Ангелов, Ангел Ангелов.