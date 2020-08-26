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Спорт 

Състав на Славия за мача от Лига Европа

Недялко Тенев

Групата на Славия за мача като гост срещу Кукъси в Тирана от първия квалификационен кръг в турнира Лига Европа на 27 август, четвъртък, от 21.00 часа:

Георги Петков, Антонис Стериакис, Иван Дерменджиев, Христо Попадийн, Петър Патев, Ертан Томбак, Андреа Христов, Емил Виячки, Радослав Терзиев, Милен Гамаков, Георги Вълчев, Янис Карабельов, Венцислав Бенгюзов, Константин Иванов, Мартин Атанасов, Филип Кръстев, Димитър Стоянов, Емил Стоев, Димитър Рангелов, Ивайло Димитров, Калоян Кръстев

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