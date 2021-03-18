Състав на България U19 за тренировъчния лагер в Правец

Селекционерът на юношеския национален отбор на България до 19 г. Ангел Стойков обяви разширена група от 24 футболисти за предстоящия тренировъчен лагер в Правец между 22 и 26 март.

Подготовката ще премине в тренировъчен режим и не са планирани контролни срещи.

Ето и повиканите футболисти:

Вратари: Иван АНДОНОВ (Фиорентина, Ит), Александър МИХАЙЛОВ (Славия).

Защитници: Александър БУЧКОВ (ЦСКА-София), Иван АЛЕКСИЕВ (Славия), Александър ГЕОРГИЕВ (ЦСКА 1948), Мартин ХРИСТОВ (Ботев Пд), Атанас ПЕМПЕРСКИ (Лудогорец), Христо ПЕТРОВ (Локомотив Сф), Кристиян ТРЕНЧЕВ (Комо, Ит), Божидар ЗЕЛЯМОВ (Локомотив Пд).

Полузащитници: Бисер БОНЕВ (Ботев Пд), Мартин ХАЙДАРОВ (ЦСКА 1948), Мартин СТОЙЧЕВ (Септември Сф), Мартин ФИЛИПОВ (Септември Сф), Кристиян СТОЯНОВ (Славия), Стелиян ДОБРЕВ (Славия), Пламен ЦОНЧЕВ (Ботев Пд).

Нападатели: Марин ПЕТКОВ (Левски), Мартин СМОЛЕНСКИ (ЦСКА-София), Стефан СТАТЕВ (ЦСКА 1948), Янислав ЦАЧЕВ (Локомотив ГО), Румен ГЕОРГИЕВ (Монтана), Боил ЦВЕТКОВ (Хенеф 05, Гер), Боян БАЛЧЕВ (Еслинген, Гер).