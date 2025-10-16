четвъртък, октомври 16, 2025
Състав на България U15 за приятелския турнир на УЕФА срещу Литва, Полша и Словакия

Селекцинерът на България U15 Петър Карачоров определи разширения състав за приятелския турнир на УЕФА, който ще срещне отборите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври на терените на efbet Национална футболна база. 

В първата среща селекцията на наставника Петър Карачоров ще се изправи срещу Литва на 17 октомври от 11.00 часа. От 16.00 часа в същия дне следва двубоя между Полша U15 и Словакия U15. Във втория си мач България U15 ще играе със Словакия U15 на 19.10 от 11.00 часа, а от 16.00 часа е мачът Литва U15 – Полша U15. В заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, а родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.

Мачовете от турнира ще бъдат първи международни срещи за този отбор, като всички двубои ще се излъчват на живо в YouTube канала на Българския футболен съюз.

Повиквателни България U15
Вратари
1Лука МаркесЦСКА 1948
2Александър ГалевЛевски София
Защитници
3Димитър Цуков ЦСКА София
4Васил ВъргулевБотев Пловдив
5Александър Ангелов Лудогорец Разград
6Борис СтефановНационал София
7Валентин ПетровЛевски София
8Галин ДимитровСлавия София
9Денислав ПетровЛудогорец Разград
10Румен ДаскаловЦСКА София
Полузащитници
11Ник ГеоргиевЛудогорец Разград
12Никола ИвановДинамо Загреб
13Алекс ЦинигаровЛокомотив Пловдив
14Даниел РангеловЛудогорец Разград
15Никола РадевСептември София
16Даниел ЛилковскиЛокомотив Пловдив
Нападатели
17Мартин ДанчевЦСКА 1948
18Емилиян НиколовЛевски София
19Йоан ЙордановЛудогорец Разград
20Красимир ИличевЦСКА 1948
21Георги ТодоровЛевски София
22Давид ГеоргиевСептември София
   
Треньор U15: Петър Карачоров

