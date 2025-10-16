Състав на България U15 за приятелския турнир на УЕФА срещу Литва, Полша и Словакия
Селекцинерът на България U15 Петър Карачоров определи разширения състав за приятелския турнир на УЕФА, който ще срещне отборите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври на терените на efbet Национална футболна база.
В първата среща селекцията на наставника Петър Карачоров ще се изправи срещу Литва на 17 октомври от 11.00 часа. От 16.00 часа в същия дне следва двубоя между Полша U15 и Словакия U15. Във втория си мач България U15 ще играе със Словакия U15 на 19.10 от 11.00 часа, а от 16.00 часа е мачът Литва U15 – Полша U15. В заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, а родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.
Мачовете от турнира ще бъдат първи международни срещи за този отбор, като всички двубои ще се излъчват на живо в YouTube канала на Българския футболен съюз.
|Повиквателни България U15
|Вратари
|1
|Лука Маркес
|ЦСКА 1948
|2
|Александър Галев
|Левски София
|Защитници
|3
|Димитър Цуков
|ЦСКА София
|4
|Васил Въргулев
|Ботев Пловдив
|5
|Александър Ангелов
|Лудогорец Разград
|6
|Борис Стефанов
|Национал София
|7
|Валентин Петров
|Левски София
|8
|Галин Димитров
|Славия София
|9
|Денислав Петров
|Лудогорец Разград
|10
|Румен Даскалов
|ЦСКА София
|Полузащитници
|11
|Ник Георгиев
|Лудогорец Разград
|12
|Никола Иванов
|Динамо Загреб
|13
|Алекс Цинигаров
|Локомотив Пловдив
|14
|Даниел Рангелов
|Лудогорец Разград
|15
|Никола Радев
|Септември София
|16
|Даниел Лилковски
|Локомотив Пловдив
|Нападатели
|17
|Мартин Данчев
|ЦСКА 1948
|18
|Емилиян Николов
|Левски София
|19
|Йоан Йорданов
|Лудогорец Разград
|20
|Красимир Иличев
|ЦСКА 1948
|21
|Георги Тодоров
|Левски София
|22
|Давид Георгиев
|Септември София
|Треньор U15: Петър Карачоров