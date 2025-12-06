Сашо Андреев и Ивелина Шенкова спечелиха „Златен пояс“ за най-добър спортист за 2025 г.
На бляскава церемония Националната асоциация на бойните спортове на България раздаде годишните си награди „Златен пояс“ 2025
Сашо Андреев, Ивелина Шенкова, сенсей Петко Чирпанлиев, Стоян Гочев и сенсей Пламен Юруков са големите носители на „Златен пояс“ 2025 – най-престижните отличия в бойните спортове у нас. Наградите на Националната асоциация на бойните спортове се проведоха на 5 декември в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ и събраха 12-те федерации-членки на асоциацията.
По време на церемонията всяка от федерациите отличи своите най-успешни спортисти и треньори за 2025 г., а в края бяха обявени и петте големи победители – носителите на „Златен пояс“ 2025.
Голямата награда „Златен пояс“ в категория „Най-добър спортист – мъже“ за 2025 г. бе присъдена на Сашо Андреев от Българската федерация по канадска борба. Той получи отличието си от четирикратния K-1 Grand Prix световен шампион Семи Шилт. Андреев е световен шампион от първенството в Албена, европейски шампион от Клуж Напока и тринадесеткратен световен шампион.
В категория „Най-добър състезател – жени“ наградата получи Ивелина Шенкова от Българската федерация по ушу. Трофеят ѝ бе връчен от четирикратния K-1 Grand Prix световен шампион Ернесто Хуст. Шенкова е носител на два златни, два сребърни и пет бронзови медала от Републиканските първенства по ушу в Елин Пелин, седем световни титли от първенството по винг чун във Фошан, Китай, и четири златни отличия от Балканските отворени игри в Бургас.
Призът „Най-добър треньор“ за 2025 г. беше връчен на сенсей Петко Чирпанлиев от Българската карате киокушин федерация. Отличието му бе поднесено от легендата в кикбокса Анди Зауер. Сенсей Чирпанлиев е личен треньор на редица шампиони, сред които Моника Стоянова, Александра Иванова – вицешампион от световното първенство в Германия, и Неджми Бозов – световен шампион от Лайпциг.
В категория „Ярка победа“ „Златен пояс“ 2025 получи Стоян Гочев от Българската федерация по кудо. Наградата му бе връчена от първия K-1 MAX световен шампион Алберт Краус. Гочев е европейски шампион за 2025 г. от СК „Кудо – Бургас“ и демонстрира серия от впечатляващи победи през сезона.
Отличието „Златен пояс“ 2025 в категория „Вярност на традициите“ бе присъдено на сенсей Пламен Юруков, който отбелязва 40 години активно развитие на айкидо общността в България. Призът му бе връчен от Николас Петас – последния ученик учи-деши на създателя на киокушин Масутатсу Ояма. Поради възпрепятстване, наградата беше приета от негово име от Ариане Тиабо-Веспиер от Федерацията по кудо.
Годишните награди „Златен пояс“ се провеждат за осма поредна година от НАБС – единствената асоциация по бойни спортове, акредитирана от Министерството на младежта и спорта на България. Наградите целят да отдадат заслужена почит към онези състезатели и треньори, които със своя талант, дисциплина и устойчивост допринасят за развитието на бойните спортове и за отличното представяне на България на световните спортни форуми. Председател на НАБС е шихан Иво Каменов. В асоциацията членуват 12 федерации, обединяващи над 40 000 спортисти и 476 клуба.