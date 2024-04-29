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Спорт

Съдийски назначения за полуфиналните реванши в Sesame Купа на България

Редактор

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящите полуфинални реванши от Sesame Купа на България.

1 май 2024 г., сряда, 18:45 ч.
ПФК Ботев АД – ПФК ЦСКА – София ЕАД
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красен Иванов Георгиев
СН:    Ичко Лозев Лозев                                                                                   АВАР 2: Диян Христов Вълков
 
2 май 2024 г., четвъртък, 18:45 ч.
ФК Хебър 1918 – ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Валентин Желев Добрев     

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