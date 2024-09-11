Съдийски назначения за 9 кръг във Втора лига
Съдийската комисия определи реферите за 9 кръг на Втора лига.
14 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 – Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Месут Севинчев Ахмедов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Асен Йорданов Николов
Миньор – Спортист 2009
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Павлин Петков Петков АС2: Борислав Борисов Борисов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Антон Янков Терзиев
ФК Струмска слава 1927 – ФК Ловеч
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Велин Диманов Димитров
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Николай Валентинов Малджански
ФК Марек 1915 – ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Йордан Веселинов Гулев
ПФК Лудогорец 1945 II – ОФК Спартак Пл
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов
СН: Мартин Иванов Димитров
14 септември 2024 г., събота, 18:30 ч.
ПФК Монтана 1921 – ПФК ЦСКА-София II
ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
15 септември 2024 г., неделя, 17:00 ч.
СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – ПФК Пирин 22 АД
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Донка Динчева Желева-Терзиева
16 септември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
Ботев Пд II – ФК Дунав Русе
ГС: Иван Руменов Христов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Веселин Мишев Добриянов
16 септември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.
ОФК Беласица – ПФК Добруджа 1919
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Петър Николаев Михов
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Иво Величков Боев
16 септември 2024 г., понеделник, 19:00 ч.
ФК Етър ВТ – ЦСКА 1948 II
ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Стефан Иванов Йорданов