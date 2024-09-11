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Спорт

Съдийски назначения за 9 кръг във Втора лига

Редактор

Съдийската комисия определи реферите за 9 кръг на Втора лига.

14 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Янтра 2019 – Сдружение футболен клуб Фратрия

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Месут Севинчев Ахмедов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Борис Борисов Попов                                                             
СН: Асен Йорданов Николов        

Миньор – Спортист 2009

ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Павлин Петков Петков АС2: Борислав Борисов Борисов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов                                                       
СН: Антон Янков Терзиев              

ФК Струмска слава 1927 – ФК Ловеч

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Велин Диманов Димитров
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски                                                          
СН: Николай Валентинов Малджански 

ФК Марек 1915 – ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Геро Георгиев Писков                                                            
СН: Йордан Веселинов Гулев       

ПФК Лудогорец 1945 II – ОФК Спартак Пл

ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов                                                      
СН: Мартин Иванов Димитров

14 септември 2024 г., събота, 18:30 ч.

ПФК Монтана 1921 – ПФК ЦСКА-София II

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов                                                             
СН: Владимир Йорданов Владимиров    

15 септември 2024 г., неделя, 17:00 ч.

СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР – ПФК Пирин 22 АД
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов                                                           
СН: Донка Динчева Желева-Терзиева   

16 септември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

Ботев Пд II – ФК Дунав Русе
ГС: Иван Руменов Христов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев                                                   
СН: Веселин Мишев Добриянов 

16 септември 2024 г., понеделник, 17:00 ч.

ОФК Беласица – ПФК Добруджа 1919

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Петър Николаев Михов
4-ТИ: Христо Митков Минчев                                                   
СН: Иво Величков Боев    

16 септември 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

ФК Етър ВТ – ЦСКА 1948 II

ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков                                                       
СН: Стефан Иванов Йорданов  

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